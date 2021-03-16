Лавров рассказал о последствиях политизации истории в диалоге между РФ и Польшей

Москва, 16 марта. Политизация исторических событий может привести к нарастанию напряженности между странами, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом российский министр сказал в видеообращении к гостям выставки «Польско-советская война 1919-1921 гг. Рижский мирный договор». Лавров подчеркнул, что Москва выступает против политизации истории и использования событий прошлых лет в корыстных целях.

«Подобная практика порочна и лишь способствует росту межгосударственной напряженности, углублению дефицита доверия», — отметил дипломат.

Также Лавров заявлял, что нынешнюю политику Евросоюза нельзя назвать дружественной по отношению к РФ. Он добавил, что Москва была бы рада конструктивному сотрудничеству со странами ЕС.

Ранее глава российского дипломатического ведомства обсудил с венгерским коллегой Петером Сийярто поставки вакцины «Спутник V», сообщает НСН.