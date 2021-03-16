Дочь Толкалиной прокомментировала новость о своей беременности

Москва, 16 марта. Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария резко ответила на слухи о своей беременности.

Сплетни об интересном положении Марии появились из-за того, что девушка стала носить больше одежды свободного кроя. Один из подписчиков дочери звезд задал прямой вопрос, не ждет ли она ребенка?

Девушка не проигнорировала эту щепетильную тему и прямо ответила о своей «беременности». Несмотря на то, что она уже вышла замуж, расширять семью не планирует. Мария сейчас сосредоточена на учебе и развитии карьеры.

«Сидишь в свободном платье? Задержка? Болит голова? Болит живот? Плохое настроение? Значит, ты беременна!» Я думала, что эти вопросы начнутся с 25 лет! Что за фигня? Нет, не беременна», — сказала Мария на своей странице в Instagram.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский были вместе 20 лет, но в загс они так и не решились пойти. В союзе у пары родилась в 2001 году дочь Мария. Фактически Егор и Любовь перестали быть парой летом 2009 года, но официально объявили о расставании только в начале 2017 года.