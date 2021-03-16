Попадание шайбы в сонную артерию спровоцировало остановку сердца у хоккеиста Файзутдинова

Санкт-Петербург, 16 марта. Хоккеист из петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался из-за остановки сердца, передает источник ФАН.

Игрока ХК пытались спасти в больнице имени Соловьева в Ярославле. Файзутдинов не мог самостоятельно дышать и три дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Хоккеист получил травму головы 12 марта — шайба попала в сонную артерию спортсмена.

Файзутдинов получил удар в ходе первого раунда в матче плей-офф МХЛ между молодежными командами ярославского «Локомотива» и петербургского «Динамо». Следующие игры КХЛ и МХЛ начнут с минуты молчания, которой почтят память ушедшего из жизни Тимура Файзутдинова.