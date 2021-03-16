Американские фармацевты разработали лекарство для борьбы с болезнью Альцгеймера

Индианаполис, 16 марта. Препарат, разработанный фармацевтами американской компании Eli Lilly, показал высокие результаты в борьбе с болезнью Альцгеймера. Лекарству удалось замедлить ее прогрессирование.

Специалисты провели исследование с участием пациентов, у которых диагностирован этот недуг. Результаты промежуточного изучения показали, что препарат способствует замедлению процессов ухудшения когнитивных функций у больных.

В ходе научной работы исследователи следили за проявлением симптомов у добровольцев по сложной шкале, которая сочетает в себе показатели когнитивных функций, таких, как запоминание слов, и функций, необходимых для самостоятельной жизни, например, приготовление пищи. Таким образом лекарство смогло замедлить прогрессирование примерно на шесть месяцев.

Замедлить развитие болезни Альцгеймера на ранних этапах также могут прослушивание музыки и терапия аромамаслами. Так, музыка повышает у человека настроение, а также уменьшает ощущение тревожности.

Наряду с этим, американские ученые обнаружили ген, который приводит к возникновению заболевания, передает «Ридус». Оказалось, что почти половина пациентов с этим диагнозом обладают геном APOE4.