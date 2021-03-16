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Мать покойной Юлии Началовой показала архивные кадры выступлений дочери

Мать покойной Юлии Началовой показала архивные кадры выступлений дочери

Москва, 16 марта. Поклонники никак не могут принять, что певицы Юлии Началовой нет в живых уже два года. В годовщину смерти звезды появились редкие кадры с ней.

Мать Началовой Таисия разместила у себя в Instagram запись фан-страницы дочери с архивными кадрами выступлений. На них певица исполняет свои хиты и другие композиции, которые прославили ее.

В публикации отмечено, что со смертью любимой артистки не смириться. Певица всегда была желанным гостем на многих мероприятиях и могла исполнить предложенные песни совершенно иначе.

«Юле удавалось наполнить предложенные ей композиции новыми красками, подарить вторую жизнь некогда забытым произведениям, — говорится в сообщении. — В этом ролике собраны потрясающие выступления Юлии с поистине легендарными деятелями культуры нашей страны».

Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Незадолго до смерти она попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь исполнительницы, но спасти ее так и не удалось. Звезда скончалась от сердечной недостаточности и сепсиса. Она похоронена на Троекуровском кладбище.

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