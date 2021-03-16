Мать покойной Юлии Началовой показала архивные кадры выступлений дочери

Москва, 16 марта. Поклонники никак не могут принять, что певицы Юлии Началовой нет в живых уже два года. В годовщину смерти звезды появились редкие кадры с ней.

Мать Началовой Таисия разместила у себя в Instagram запись фан-страницы дочери с архивными кадрами выступлений. На них певица исполняет свои хиты и другие композиции, которые прославили ее.

В публикации отмечено, что со смертью любимой артистки не смириться. Певица всегда была желанным гостем на многих мероприятиях и могла исполнить предложенные песни совершенно иначе.

«Юле удавалось наполнить предложенные ей композиции новыми красками, подарить вторую жизнь некогда забытым произведениям, — говорится в сообщении. — В этом ролике собраны потрясающие выступления Юлии с поистине легендарными деятелями культуры нашей страны».

Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Незадолго до смерти она попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь исполнительницы, но спасти ее так и не удалось. Звезда скончалась от сердечной недостаточности и сепсиса. Она похоронена на Троекуровском кладбище.