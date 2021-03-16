Глава Крыма надеется на сближение Украины и России после смены власти в Киеве

Симферополь, 16 марта. Украинский народ не враг для России, и никогда им не будет. После смены власти на Украине, возможно, Москва и Киев сблизятся, надеется глава Крыма Сергей Аксенов.

Об этом он рассказал на торжественном собрании по случаю годовщины возвращения полуострова в состав Российской Федерации.

«Надеюсь, что после того, как сменится руководство Украины, курс сближения наши страны займут неизменный», — подчеркнул Аксенов.

Крымский полуостров вернулся в состав РФ после проведенного там в 2014 году референдума. Однако Украина до сих пор считает Крым своей территорией.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер Украины, назвал решение крымских властей судиться с Киевом из-за водной блокады смешным.

Также посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада предпочитают не замечать предпосылки воссоединения Крыма с Россией, которые были еще в 2014 году.