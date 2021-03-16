Следователи выехали на место обнаружения пяти трупов в Тамбовской области

Тамбов, 16 марта. Сотрудники Следственного комитета намерены установить обстоятельства гибели пяти человек в поселке Филатовский. Их тела нашли в одном из жилых домов.

Представители ведомства сообщили о начале проверки по факту гибели нескольких людей в Инжавинском районе области. Сейчас следователи направляются на место, где были обнаружены трупы пяти человек.

По предварительным данным, погибшие люди отравились угарным газом. В доме, где лежали их тела, обнаружили источник возгорания и оплавленный телевизор. Самому младшему из погибших — 45 лет, а старшему — 61 год. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.