Неизвестные выбросили несколько десятков мешков с мертвой птицей под Курском

Курск, 16 марта. Прокуратура организовала проверку по факту выброса мертвых птиц на территории незаконной свалки.

Кучу мешков с трупами обнаружили местные жители неподалеку от пригорода дачных поселков у микрорайона Северный. Подобное явление напугало дачников, поскольку они опасаются, что массовая гибель птиц случилась от неизвестного вируса. По их словам, такой способ «утилизации» пернатых способен распространить болезнь через бродячих животных.

Пробы с почвы и воздуха уже взяты, по результатам проверки будут приняты необходимые меры. На месте случившегося работают следователи и ветеринары, ведется тщательная проверка. Причастных к выбросу птиц уже разыскивают правоохранители.

Ранее издание URA.RU сообщало об обнаружении мертвых дельфинов и птиц на пляжах Джубги в Краснодарском крае.