Жительница Ленобласти нашла медвежью лапку в пакете за магазином

Санкт-Петербург, 16 марта. Женщина обнаружила останки животного в Шлиссельбурге и приняла их за детскую ногу. Странная находка была сделана в мусорном баке за магазином на улице Староладожский канал.

Об останках животного местная жительница сообщила в полицию. Изначально она заявила, что в свертке лежала детская нога. Как стало известно ФАН, в пакете, вероятнее всего, лежала стопа медвежонка.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследованием занимается местный главк.

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