Доктор Комаровский назвал наиболее частый ранний симптом коронавируса

Киев, 16 марта. Кандидат медицинских наук, педиатр высшей категории Евгений Комаровский переболел коронавирусом. Доктор рассказал, как выявил у себя инфекцию.

Ощущение сильной сонливости может свидетельствовать о начале развития коронавирусной инфекции в организме. Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

Врач отметил, что при обычном простудном заболевании такая сильная сонливость не ощущается. Пациенты с коронавирусом в ранней стадии заболевания могут не хотеть вставать с кровати сутками.

Другим симптомом, указавшим Комаровскому на наличие у него COVID-19, стала потеря обоняния. Понял он это практически случайно.

«А потом мне привезли из деревни домашней колбасы. А я не люблю, когда колбаса пахнет чесноком. Я жене говорю, какая классная колбаса - не пахнет вообще. А она мне: как это, в доме дышать нечем. Я рванул к холодильнику, достал оттуда банку с горчицей, засунул туда нос - не пахнет. Тогда я понял, что он пришел ко мне», — рассказал доктор.

По словам Комаровского, пациенту сложно не понять, что он болеет коронавирусом. Переболевшие отмечают, что это состояние не похоже ни на одно другое и отличается от ОРЗ.

Ранее сообщалось, что в России за сутки было выявлено 9 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. У 10,9% пациентов не наблюдалось клинических проявлений заболевания.