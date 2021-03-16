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Доктор Комаровский назвал наиболее частый ранний симптом коронавируса

Доктор Комаровский назвал наиболее частый ранний симптом коронавируса

Киев, 16 марта. Кандидат медицинских наук, педиатр высшей категории Евгений Комаровский переболел коронавирусом. Доктор рассказал, как выявил у себя инфекцию.

Ощущение сильной сонливости может свидетельствовать о начале развития коронавирусной инфекции в организме. Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

Врач отметил, что при обычном простудном заболевании такая сильная сонливость не ощущается. Пациенты с коронавирусом в ранней стадии заболевания могут не хотеть вставать с кровати сутками.

Другим симптомом, указавшим Комаровскому на наличие у него COVID-19, стала потеря обоняния. Понял он это практически случайно.

«А потом мне привезли из деревни домашней колбасы. А я не люблю, когда колбаса пахнет чесноком. Я жене говорю, какая классная колбаса - не пахнет вообще. А она мне: как это, в доме дышать нечем. Я рванул к холодильнику, достал оттуда банку с горчицей, засунул туда нос - не пахнет. Тогда я понял, что он пришел ко мне», — рассказал доктор.

По словам Комаровского, пациенту сложно не понять, что он болеет коронавирусом. Переболевшие отмечают, что это состояние не похоже ни на одно другое и отличается от ОРЗ.

Ранее сообщалось, что в России за сутки было выявлено 9 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. У 10,9% пациентов не наблюдалось клинических проявлений заболевания.

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