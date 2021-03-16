Российская ракета-носитель выведет на орбиту тунисский спутник связи

Москва, 16 марта. Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» в субботу, 20 марта 2021 года, выведет в околоземное пространство тунисский спутник связи телекоммуникационной компании «Телнет Холдинг», сообщает официальный сайт МИД РФ.

Запуск произойдет с космодрома «Байконур» в 09:07 по московскому времени. Помимо оборудования североафриканского государства на орбиту доставят спутники 18 других стран.

Накануне, 15 марта, состоялась встреча спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России Михаила Богданова с генеральным директором компании «Телнет Холдинг» Мухаммедом Фрихой. В обсуждении вопросов расширения сотрудничества участвовал также посол Туниса в Москве Тарак Бен Салем.

МИД РФ подтвердил заинтересованность сторон «в дальнейшем наращивании делового партнерства в различных областях», прежде всего, в сфере высоких технологий. Координацией последующего взаимодействия двух государств займется российско-тунисская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, восьмое заседание которой пройдет во второй половине текущего года.