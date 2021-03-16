«Это просроченный товар»: Пенсионеры роются в помойках в родном городе Зеленского

Кривой Рог, 16 марта. В украинском городе Кривом Роге после утилизации просроченной продукции в одном из супермаркетов пожилые люди столпились у мусорного бака, чтобы забрать домой продукты, сообщает Newsfront.

По данным издания Цензор.НЕТ, видеоролик с роющимися в мусоре пенсионерами был опубликован в Facebook-группе «Кривой Рог онлайн».

«Один из супермаркетов города не утилизировал просроченные товары, а просто выбросил в ближайший мусорный бак», — написано под публикацией.

Особенную пикантность ситуации придает тот факт, что Кривой Рог — это малая родина нынешнего президента Зеленского. Ведь именно отсюда он начал свой жизненный и творческий путь. Команда КВН будущего президента Украины так и называлась: «Запорожье — Кривой Рог — Транзит».

Интересен факт, что из Кривого Рога однажды уже поступали подобные сообщения. Так, в 2011 году издание «Кривой Рог.Life» уже публиковало подобные фотографии. При том, что тогда украинская власть рапортовала, что в регионе были самые высокие пенсии не только по Днепропетровской области, но и всей Украине. Но факт остается фактом — криворожские пенсионеры вынуждены рыться в мусорных контейнерах.

По мнению некоторых интернет-пользователей, пенсионеры подбирают просроченные продукты не от хорошей жизни, а некоторые и вовсе из жадности. Многие просто привыкли ко всему бесплатному. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что правительство обязательно отреагирует на необоснованный рост цен в случае злоупотреблений на рынке продуктов питания.

Ранее ФАН писал о том, что хлеб на Украине к середине весны, возможно, подорожает еще на десять процентов.



