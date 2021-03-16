Российский космонавт Анна Кикина стала прообразом новой Barbie

Москва, 16 марта. Прообразом новой куклы Barbie стала единственная женщина в группе космонавтов Роскосмоса Анна Кикина. Об этом сообщили в пресс-службе компании Mattel в РФ.

Бренд Barbie презентуют куклу, которая воплотила образ российской женщины-космонавта Анны Кикиной. Кукла будет представлена в двух вариантах. Одна будет в полетном костюме, а другая в скафандре, который используется для выхода в космическое пространство, рассказали ТАСС в компании. Игрушка не поступит в продажу. Ее разыграют в качестве приза на конкурсе в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Кикина в интервью отметила, что кукла даст понимание, что космонавтом может стать каждый, кто не упускает свои мечты и готов их реализовать. Главное, чтобы всегда было право выбирать профессию по душе, подчеркнула космонавт.

Ранее на станции метрополитена «Воробьевы горы» в Москве прошла необычная выставка кукол Barbie. Экспозиция была посвящена женским профессиям. Одним из выставочных экземпляров стала кукла в образе машиниста электропоезда.