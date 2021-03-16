Стало известно, как Дава превратился в популярного блогера

Москва, 16 марта. Давид Манукян — блогер с многомиллионной аудиторией. Но еще пару лет назад о нем мало кто знал. Журналисты выяснили о пути артиста к популярности.

Манукян родился в Новосибирске и в детстве занимался бальными танцами. Он быстро стал звездой соревнований, но неожиданно бросил спорт. Причин было много — и проблемы со здоровьем, и болезненный разрыв с танцовщицей Валерией Агикьян.

«У меня был стресс. Я впервые начал при родителях материться. Случались истерики», — говорил когда-то блогер.

Правда, спустя некоторое время высказалась о разрыве с Манукяном и Валерия. Девушка заявила, что блогер не верил в нее и хотел, чтобы она была домохозяйкой. Агикьян не стала терпеть такое обращение и порвала отношения с артистом.

Молодой человек стал вести свой блог и пытался заняться бизнесом. Причем последнее увлечение принесло достаточно много неприятностей. Молодого человека обвиняли в мошенничестве из-за сделок с недвижимостью.

Четыре года назад блогер перебрался в Москву и активно начал раскручивать свой блог. Он начал свой путь к славе, снимая юмористические видео с Кариной Кросс.

Пресса писала, что Манукян задолжал 1 млн рублей риелторам: он взял у них деньги, обязательства не выполнил и возвращать средства не собирался. На днях стало известно, что блогер избавился от долгов.