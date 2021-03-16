Руководитель ПАСЕ намерен разобраться с ущемлением прав журналистов в Латвии

Москва, 16 марта. Глава ПАСЕ планирует рассмотреть ситуацию с ущемлением прав журналистов в Латвии, рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Руководитель ассамблеи намерен напомнить властям государства об их обязательствах, сообщил российский парламентарий. Он дал комментарий РИА Новости.

С декабря 2020 по март 2021 года в Латвии прошли обыски у восьми российских журналистов. Правоохранители изъяли у представителей СМИ все носители информации, личные архивы, банковские карты и наличные. Также журналистам запретили покидать пределы Латвии и передали подписки о неразглашении.