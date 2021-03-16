Американские ученые обнаружили окаменелости растений подо льдами Гренландии

Нуук, 16 марта. Обнаруженные учеными растения могут пролить свет на историю Гренландии. Исследователи считают, что когда-то она была свободной ото льда.

Сотрудники американского Университета Вермонта обнаружили под полуторакилометровым слоем льда окаменелости растений, веток и листьев. Об этом сообщает научное издание Science Daily.

Уточняется, что окаменелости были найдены в образцах керна, вырытого еще в 1960-е годы американскими военными. Солдаты пытались замаскировать местоположение военной базы. Образец почвы размером в четыре с половиной метра был отправлен в морозильную камеру, где незаметно пролежал до 2017 года.

Ученые обратили внимание на образец и приступили к его изучению. Первоначально они не представляли, что в нем может быть что-то интересное. Тем не менее в нем сохранились окаменелости растений, что представляет большую ценность при изучении истории климата Гренландии. Предполагается, что в течение последнего миллиона лет большая часть крупнейшего острова на Земле была свободной ото льда.

Ранее сообщалось, что ученые опровергли основную теорию образования самого древнего ударного кратера на Земле, расположенного в Гренландии. Исследователи пришли к мнению, что это вовсе не кратер.