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Американские ученые обнаружили окаменелости растений подо льдами Гренландии

Американские ученые обнаружили окаменелости растений подо льдами Гренландии

Нуук, 16 марта. Обнаруженные учеными растения могут пролить свет на историю Гренландии. Исследователи считают, что когда-то она была свободной ото льда.

Сотрудники американского Университета Вермонта обнаружили под полуторакилометровым слоем льда окаменелости растений, веток и листьев. Об этом сообщает научное издание Science Daily.

Уточняется, что окаменелости были найдены в образцах керна, вырытого еще в 1960-е годы американскими военными. Солдаты пытались замаскировать местоположение военной базы. Образец почвы размером в четыре с половиной метра был отправлен в морозильную камеру, где незаметно пролежал до 2017 года.

Ученые обратили внимание на образец и приступили к его изучению. Первоначально они не представляли, что в нем может быть что-то интересное. Тем не менее в нем сохранились окаменелости растений, что представляет большую ценность при изучении истории климата Гренландии. Предполагается, что в течение последнего миллиона лет большая часть крупнейшего острова на Земле была свободной ото льда.

Ранее сообщалось, что ученые опровергли основную теорию образования самого древнего ударного кратера на Земле, расположенного в Гренландии. Исследователи пришли к мнению, что это вовсе не кратер.

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