Хоккеист петербургского «Динамо» Файзутдинов скончался в реанимации

Санкт-Петербург, 16 марта. Защитник петербургского МХЛ «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался после травмы головы в реанимации.

Российский спортсмен ушел из жизни в реанимации ярославской больницы, говорится на официальном сайте Молодежной хоккейной лиги.

Напомним, во время первого раунда в матче плей-офф МХЛ между молодежными командами ярославского «Локомотива» и «Динамо» из Петербурга 12 марта Файзутдинов получил удар шайбой в голову. Спортсмена госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.

Медики на протяжении трех дней боролись за жизнь 19-летнего хоккеиста «Динамо», однако не смогли его спасти. Сообщается, что следующие игры КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память об ушедшем из жизни спортсмене.