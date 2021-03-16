Труп жителя Ленобласти со следами обморожения нашли в дачном домике

Санкт-Петербург, 16 марта. Труп обнаружили в полузаброшенном дачном доме в Ленобласти. Мертвый мужчина находился в сидящем положении, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Тело нашли вблизи СНТ «Меркурий» в деревянном одноэтажном сарае. Дом был построен незаконно. Погибшим оказался 44-летний уроженец поселка Павлово. Правоохранители установили, что у мужчины не было постоянного места жительства. Следователи обнаружили на ногах погибшего следы обморожения.

Еще один труп недавно нашли в Москве. Полиция обнаружила тело 14-летней девочки со следами укусов собак. Погибшая ночевала у друга, у которого были два бойцовских пса. Труп нашли на улице возле дома, сообщал телеканал «360».