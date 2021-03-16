Канадский аналитик раскрыл, почему советские «Орланы» сильно напугали военных США

Оттава, 16 марта. Канадское издание напомнило о советском проекте тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан», который сильно напугал американцев.

Канадский военный эксперт Кенни Норман, чью статью из Hot Cars перевела для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия», вспомнил о серии советских тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан». Эти корабли были предназначены для борьбы с американскими авианосцами, что обусловило необходимость серьезно вооружить «Орланы» и оснастить их атомной силовой установкой.

«Эти линейные крейсеры были вооружены до зубов передовым оружием», — отметил Кенни Норман.

Каждый «Орлан» был вооружен 20 противокорабельными ракетами П-700 «Гранит». Надежную защиту от угроз с воздуха обеспечивали 96 ракет класса «земля — воздух» систем С-300Ф, 192 ракеты класса «земля — воздух» малой дальности 3К95 и 40 ракет 4К33. Для ближнего боя предназначались шесть шестиствольных автоматических 30-мм пушек АК-630. Бортовая броня крейсеров способна была выдержать попадание 406-мм снаряда.

В настоящее время в составе ВМФ РФ находится только один крейсер этого проекта — «Петр Великий», но у России есть и другие ракетные крейсера, которые вызывают не меньшее уважение. Ранее сообщалось о возвращении в состав Черноморского флота ВМФ РФ ракетного крейсера «Москва».