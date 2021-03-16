Барбершоп в фургоне обслуживает клиентов по всей Москве. ФАН-ТВ

Столичный мастер переделал почтовый фургон под креативный салон и теперь разъезжает по районам Москвы.

27-летний Егор Брегеда создал необычный барбершоп. Он не находится в одном месте, а передвигается по разным районам столицы. Мастер переделал под салон почтовый фургон.

«Идея с вагоном появилась, чтобы создать просто свое место, свой как бы клуб, закрытое пространство только для себя и своих гостей», — рассказывает Егор.

Егор переехал в Москву из Крыма шесть лет назад, по профессии же работает с 2008 года. Деньги, которые зарабатывал в обычных салонах, вкладывал в свою идею — салон на колесах. Для этого переделал старенький Mercedes, предусмотрел все необходимое: установил генератор и солнечные батареи с аккумуляторами, трубчатый электронагреватель, бак с водой, газовый баллон, инфракрасный обозреватель. Мастер придумал дизайн салона и внешний вид, все делал собственными руками. На воплощение задумки ушло три года и около миллиона рублей.

«Самое сложное было — свет и вода, которые сюда проводились, были сложности с их установкой и с монтажом. Я разбирался, и смотрел все через YouTube, и учился самостоятельно это все ставить», — добавляет барбер.

О необычном салоне москвичи рассказывают друг другу, постепенно база клиентов увеличивается.

«Маленький черный грузовичок, который стоит где-то на отшибе, и ты заходишь в него, а тут обалденный такой дизайн и приятное общение», — поделился Новиков.

«Ну вообще очень необычное чувство, когда в таком маленьком пространстве, в таком грузовике находится целый салон, в котором можно постричься», — сказал Жарков.

Планы у Егора большие. Молодой барбер хочет создать сеть подобных салонов.