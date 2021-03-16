Кедми назвал имя «убийцы» Советского Союза

Москва, 16 марта. Человеком, который сделал «контрольный выстрел в СССР», является Борис Ельцин, считает израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

По словам эксперта, именно Ельцин подписал смертный приговор СССР в начале 90-х годов прошлого века. Кедми подчеркнул, что после этого события мир изменился. Он также отметил, что руку к развалу советской страны приложили «три государственных преступника», но Ельцин среди них выделялся.

«Убийца, который нажал на курок, — это был Ельцин! Он сделал контрольный выстрел в Советский Союз», — заявил Кедми.

Политолог дал первому президенту России очень нелицеприятную характеристику, заявив, что тот привел страну к упадку, который напоминал период «великой Смуты».

«Кто привел к этому позору? Ельцин!..» — добавил Кедми.

Он также отметил, что в период его правления в России были уничтожены промышленность и сельское хозяйство, разрушены экономика и армия. Главными в стране стали бандиты и спекулянты.

Ранее политолог Александр Форманчук назвал несколько возможных причин развала Советского Союза в декабре 1991 года. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что современный СССР был бы самой преуспевающей страной на планете, передает «Утро.ру».