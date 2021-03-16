Дедушка Дарьи Поверенновой закрутил роман с Кларой Лучко за спиной у жены

Москва, 16 марта. Мать актрисы Дарьи Поверенновой Татьяна Лукьянова рассказала, как ее отец Сергей Лукьянов ушел от первой жены к народной артистке СССР Кларе Лучко.

Первой супругой деда Дарьи Поверенновой была балерина Киевского театра оперы и балета Надежда Тышкевич. Однажды Татьяна Лукьянова провела вместе с матерью все лето на съемках «Кубанских казаков». Сергей Лукьянов и Клара Лучко играли роли в этом фильме. Поскольку матери Поверенновой нужно было идти в школу, они с Тышкевич вернулись домой раньше.

«Потом маме стали поступать письма, что у отца роман с Кларой Лучко», — рассказала Лукьянова.

Тышкевич сначала отказывалась верить, что муж закрутил роман за ее спиной, но Лукьянов вскоре приехал со съемок и рассказал жене правду. Бабушка Поверенновой сразу отметила, что любовь ее мужа к другой означает конец их брака. Однако Лукьянов в итоге уходил из семьи три года.

«Я уезжаю в пионерский лагерь — папа есть. Возвращаюсь — его нет. Он разрывался на две семьи. Когда он увидел Клару Лучко, то сразу сказал, что погиб», — вспомнила мать Поверенновой в программе «Судьба человека».

Дарья Повереннова тоже сталкивалась с изменами, передает «360». Например, другая женщина была у экс-возлюбленного артистки, актера Анатолия Руденко.