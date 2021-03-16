Политолог рассказал, как обезопасить россиян от нового вида мошенничества в Сети

Интернет-мошенники придумали новую схему обмана россиян. Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин рассказал в интервью ФАН, как обезопасить граждан от нового вида мошенничества в Сети.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме обмана россиян в Сети. Злоумышленники рассылают гражданам сообщения с информацией о поступлении на счет определенной суммы, являющейся якобы «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. Преступники требуют, чтобы жертва перешла на их ресурс, который обычно маскируется под государственный сайт, для подтверждения «легитимности» получения такой поддержки и ввела свои персональные данные и информацию о банковских картах.

«Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку SMS, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться», — пояснила эксперт.

Если человек отказывается перейти по ссылке, то мошенники начинают угрожать ему судом и преследованием за незаконное обогащение. Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производятся исключительно по запросу гражданина и никак иначе.

Политолог Юрий Самонкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества в Сети, когда аферисты под видом различных госорганизаций предлагают россиянам несуществующие услуги.

«В последнее время новая мошенническая схема — имитация работы некоторых госучреждений — начала активно распространяться в Сети. Аферисты, ссылаясь на несуществующие решения правительства, предлагают россиянам различные бонусы, социальную помощь и выплаты. Если открыть электронную почту, то выяснится, что больше половины писем содержат как раз такого вида мошенничество. Такие ссылки нельзя открывать ни при каких условиях, поскольку злоумышленники могут получить личные данные граждан», — сказал собеседник ФАН.

Президент Евразийского института молодежных инициатив рассказал, как обезопасить россиян от нового вида мошенничества в Сети. По его словам, должна быть проведена комплексная информационная просветительская работа. Кроме того — необходимо усилить контроль за социальными сетями и поисковыми системами — как российскими, так и зарубежными.

«Привлечь таких преступников к ответственности довольно проблематично, поскольку многие из них осуществляют свою деятельность за границей с использованием поддельных IP-адресов. Но в России существуют Управление «К» и Роскомнадзор, которые, несмотря на все сложности, активно противостоят мошенничеству в Сети. Кроме того, инициатива формирования суверенного интернета как раз и направлена на то, чтобы обезопасить граждан России от подобного рода афер. Также не помешало, если бы РКН совместно с правоохранительными органами создал видеоуроки с правилами пользования интернетом для молодого поколения и пожилых людей. Необходимо усилить контроль за нашими отечественными сервисами, чтобы интернет-мошенники не могли отправлять гражданам вредоносные ссылки и вводить людей в заблуждение. Нужно применять меры дисциплинарной ответственности в отношении всех поисковых систем и социальных сетей, которыми пользуются россияне», — резюмировал политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что кибератаки Соединенных Штатов на Россию превращают Рунет в альтернативу глобальным соцсетям.