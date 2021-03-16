Россия выделит вакцину «Спутник V» для населения ЦАР

Банги, 16 марта. Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» должна пройти процедуру регистрации в Министерстве здравоохранения Центральноафриканской Республики.

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко встретился с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Северином Риттером фон Ксиландером. Он поблагодарил Москву за помощь, которую та оказывает в борьбе с пандемией коронавируса. РФ передала ВОЗ 4,8 миллиона долларов. Часть этих взносов потратили на улучшение системы здравоохранения Центральноафриканской Республики.

Российскую вакцину зарегистрировали в 57 странах мира. Банги еще официально не одобрил препарат, но активно сотрудничает с Москвой в данном направлении. Так, Министерство спорта РФ на прошлой неделе заявило, что готово помочь с вакцинацией спортсменов национальных сборных ЦАР. Титоренко добавил, что Россия выделит лекарство не только для атлетов, но и для уязвимых слоев населения республики.

Москва оказывает Банги всестороннюю помощь. Российские инструкторы обучают бойцов армии (FACA), которые освобождают государство от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Кроме того, РФ добилась от ООН специального разрешения на поставки необходимого вооружения в республику. Страны сотрудничают не только в борьбе с распространением COVID-19 и военной сфере, но и в социально-культурном и экономическом направлениях: российская миссия организовывает спортивные соревнования и конкурсы красоты, а также развивает бизнес.