Российские водители и их машины попадут под контроль «Автодаты»

Москва, 16 марта. Проект с перечнем данных, которые необходимо собрать со всех российских машин в единую базу через платформу «Автодата», впервые получили для рассмотрения автоконцерны.

В списке выделены четыре блока, каждый из которых определяет, как обрабатывается информация: идентификация потенциально опасных транспортных средств и обеспечение разыскных мероприятий, сообщает «Коммерсантъ».

Производитель должен раз в минуту собирать навигационные данные и сведения о динамике движения, а раз в полчаса — об утомляемости водителя. При этом каждые 15 минут в платформу «Автодата» должна передаваться вся полученная информация, включая VIN-номер машины, его категория и экологический класс, ориентировочная стоимость, а также идентификатор сообщения.

По мнению экспертов, внедрение соответствующей системы может быть критично для авторынка, поскольку цена серийных агрегатов может значительно увеличиться. Специалисты также обеспокоены появлением новых значительных расходов.

Ранее сообщалось, что водители, предпочитающие не ездить зимой, а с началом весны снова садятся за руль. Автоэксперт Сергей Канаев рассказал, как подготовить машину к возобновлению поездок.