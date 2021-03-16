Политолог Погребинский рассказал о возможном союзе Зеленского и Порошенко

Киев, 16 марта. Президент Украины Владимир Зеленский находится в зависимости от США, и выстраивает отношения с другими политиками так, как посчитают нужным в Вашингтоне.

Таким мнением в беседе с журналистами поделился директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт рассказал, что именно по инициативе Белого дома Зеленский развернул борьбу с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», так как она представляет интересы врага США — России.

Экс-президент Украины Петр Порошенко наоборот, является для Соединенных Штатов удобным партнером. Поэтому вопреки своей объявленной ранее программе Зеленский не конфликтует с бывшим коллегой.

Погребинский отметил, что возможна даже коалиция двух политиков, ведь у Зеленского нет признаков «совести и моральной ответственности за свои обязательства».

Ранее украинская писательница заявляла, что Зеленскому не хватает внутренней силы и уверенности.