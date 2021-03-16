«Какая твоя мечта?»: Гном Гномыч наконец признался, кем хочет стать

Москва, 6 марта. Сын чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, неожиданно заявил о своем желании превзойти отца по количеству участий в Олимпиадах, сообщает Teleprogramma.pro. Об этом стало известно благодаря опубликованному фигуристом на своей странице в Instagram видеоролике, где он интересуется у сына о будущем. Мальчик уже пошел по стопам отца и в будущем хочет стать великим фигуристом.

«Иди сюда. Какая твоя мечта? Сколько ты хочешь Олимпиад пройти?» — спросил у наследника Евгений Плющенко.

«Пять», — выпалил Саша.

«Какой спортсмен или кто ты, может быть?» — задал вопрос в лоб звездный отец.

Вместо ответа Гном Гномыч просто указал на отца, тем самым намекнув, что он также мечтает стать фигуристом.

Отец мальчика брал высшие награды на четырех Олимпиадах. Так, в 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в Америке он пришел вторым, уступив Алексею Ягудину. Спустя четыре года в итальянском Турине он выиграл золото, а в 2010 году в канадском Ванкувере Евгений Плющенко снова взял серебро. И вот, наконец, в Сочи, участвуя в командных соревнованиях, Плющенко заполучил свою вторую золотую медаль.

Сын Александра помимо занятий спортом получил свое прозвище Гном Гномыч от родителей. Мама мальчика, Яна Рудковская решила использовать прозвище ребенка в качестве бренда, под которым будут выпускать одежду, игрушки, детское питание, косметику и даже лекарства. Также под торговой маркой «Гном Гномыч» Рудковская планирует открыть ресторан.

Ранее ФАН писал, как Саша занял первое место в чемпионате по фигурному катанию.