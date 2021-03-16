Проблемы с волосами и ногтями могут сигнализировать об опасном заболевании

Москва, 16 марта. Ухудшившееся состояние волос и ногтей может указывать на возникновение опасной болезни. Об этом рассказала российский врач-терапевт Арина Жегалина

Проблемы с волосяным покровом и ногтевыми пластинами могут возникать из-за анемии, которая также известна как малокровие. Для этого заболевания характерны низкий уровень гемоглобина и эритроцитов в крови.

«Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается состояние волос и ногтей», — рассказала Жегалина в интервью «Пятому каналу».

По словам специалиста, возникать такое состояние может из-за различных факторов. В большинстве случаев появление анемии объясняется неправильным питанием, когда человек употребляет в пищу слишком мало продуктов животного происхождения. Еще одной причиной может быть обильная кровопотеря при менструации или нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Риск возникновения железодефицитной анемии может помочь снизить употребление красного мяса, передает «Ридус». Такое неожиданное свойство продукта обнаружили ученые.

При анемии также рекомендовано включить в рацион овес. Этот злак полезен благодаря большому количеству углеводов, жиров, белков, витаминов, пищевых волокон и макроэлементов.