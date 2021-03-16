Появились подробности схода грузового поезда с рельсов в Челябинской области

Челябинск, 16 марта. Грузовой поезд, следовавший из Челябинска в Златоуст, сошел с рельсов из-за срабатывания тормозной системы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Всего перевернулось 17 вагонов. Тормозная система сработала в 25-м, первая часть поезда с 25-го вагона по 68-й отцепилась и уехала вместе с локомотивом, вагоны с 25-го по 43-й опрокинулись. Специалисты еще не оценили сумму ущерба. Первым делом необходимо починить пути и восстановить движение поездов.

СК возбудил уголовное дело после схода вагонов по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Никто не пострадал, в ликвидации последствий задействованы 109 человек и 11 единиц спецтехники, сообщал ФАН.