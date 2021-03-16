Астролог рассказала, как женщине найти свое предназначение

С древних времен, чтобы жизнь была комфортной и насыщенной, а брак — счастливым, девочек обучают различным женским искусствам. С юных лет их готовят к замужеству и материнству, после чего они становятся по-женски многосторонне развиты и гармоничны. Об этом в комментарии ФАН рассказала ведический астролог, международный специалист по семейному образованию Светлана Кройцер.

«В древних писаниях, именуемых камашастра, есть описание 64 искусств Сарасвати —[в индуизме] богини знаний и мудрости. Ей удалось изучить эти искусства за считанные дни, чего не скажешь про обычных женщин. Эти искусства являются силой женщины. Считается, чем больше навыков получила женщина, тем больше она будет цениться в обществе. Предназначение женщины — совершенствоваться, развивать таланты и использовать их для того, чтобы умело управлять миром», — пояснила Светлана Кройцер.

Искусство Сарасвати

1. Женщине важно большое внимание уделять рукоделию и творчеству, поскольку именно через руки передается женское сердце и его суть. Это отличный способ для выражения любви к своим близким. Это своего рода психотерапия в трудные моменты жизни и способ отвлечься от мрачных мыслей. Плюс ко всему: рукоделие — хорошая возможность для саморазвития.

2. Не менее важно — умение много читать. Особенно приветствуются стихи вслух. Также нужно тренировать себя в актерском мастерстве, в ораторстве.

3. Уметь петь, развивать голос, учиться хорошо танцевать или играть на музыкальных инструментах.

4. Умение красиво писать, рисовать, декорировать, украшать и со вкусом обустраивать дом.

5. Женщина должна обладать искусством подбора украшений и драгоценностей, а также уметь правильно выбирать одежду.

6. Каждой женщине нужно научиться владеть кулинарным искусством и уметь вкусно готовить.

7. Для женщины важны занятия шитьем, вязанием, вышиванием.

8. Необходимы навыки в разгадывании кроссвордов, шарад, головоломок, загадок и ребусов.

9. Отличным навыком будет произношение скороговорок и трудных для произношения предложений.

10. Женщина должна обладать логикой, умением анализировать события, рассуждать и делать выводы.

11. Рекомендуется изучение иностранных языков.

12. Нужно знать правила этикета, обладать хорошими манерами, уметь уважать других людей и относиться ко всем снисходительно.

13. Приветствуется знание азартных, а также разных подвижных и веселых игр.

14. Женщина должна уметь определять черты характера по разным внешним признакам, формам и повадкам человека.

15. Уметь ухаживать за собой, за своим телом, внешним видом. Уметь пользоваться благовониями и маслами, а также ухаживать за волосами и совершенствоваться в плетении различных кос.

Слово эксперту

«Простор для развития искусств — огромен. Например, изучая математику, нужно делать акцент не на интегралах, а на обучении логики и задачам на сообразительность. Или, например, познавая географию, следует уделять немалое значение драгоценным камням. Женщине даже рекомендуется освоить военное искусство, так как стратегии военных действий на поле боя схожи с действиями в семье. Поэтому нужно обладать определенными знаниями всех последствий от происходящих событий. Ведь иногда в семейной жизни могут разворачиваться самые настоящие баталии. А если женщина будет разбираться во всех тонкостях, то сможет спокойно поговорить со своим мужем, помочь ему в чем-то и в любой сложной ситуации дать нужный совет», — пояснила Светлана Кройцер.

И, заметила астролог, даже если вас обучали совсем по-другому, отчаиваться не стоит. В современном мире можно научиться практически всему и продолжать совершенствоваться в тех областях, в которых до этого ничего не получалось.

«Для чего нужны такие знания? Если женщина реализует себя в обществе, имеет достаточно денег, материально не зависит от супруга и не страдает от отсутствия любимого дела — значит она исполняет свое предназначение, имеет возможность делать счастливым своего мужчину и саму себя. Неправильно думать, что женщина всегда обязана служить только своему мужу, полностью на него полагаясь, поскольку не каждый мужчина развивается и ведет свою семью к благополучию. Хотя в идеальной семье все должно быть именно так. Но раз уж вам попался именно такой муж, который большую часть времени лежит на диване, бездействует, ничего не хочет делать, а вам приходится все взваливать на свои плечи — значит он пришел к вам по карме. В таком случае не стоит сетовать на судьбу, жаловаться и о чем-то сожалеть. Следует принять эту ситуацию и подумать, как правильно ее использовать», — считает Светлана Кройцер.

Иногда, заметила эксперт, нужно брать инициативу в свои руки, начинать зарабатывать, чтобы обеспечить свою семью, стараясь стремиться только к лучшему. Через какое-то время начнут происходить перемены и с супругом. Но сначала мы сами должны встать, выйти на высший уровень развития и подать ему пример, заставляя следовать за собой.

«Когда мы совершенствуемся, развиваемся и учимся, то тренируем свое эго, становимся чище, можем превзойти себя. Именно женское предназначение является самым сложным, так как нам предстоит побороть все свои комплексы и внутренние страхи, многое забыть и в некоторых случаях даже возродиться заново. Ощущения, полученные после выполнения своего предназначения, будут вызывать настоящее блаженство и никакие проблемы не смогут выбить вас из колеи», — рассказала Светлана Кройцер.

По ее словам, это очень важный очередной этап и личный триумф, поскольку женщина, находясь в состоянии умиротворения, может многое изменить как во внешнем, так и во внутреннем мире.