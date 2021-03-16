США проиграли в честной конкуренции в борьбе с COVID–19

Попытка Вашингтона отговорить Бразилию от использования российской вакцины от коронавируса говорить о том, что США неконкурентоспособны. Подробнее — в материале ФАН.

Отговорить Бразилию

Создатели российской вакцины «Спутник V» обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), согласно которому Соединенные Штаты пытались убедить Бразилию отказаться от закупки российского препарата от коронавирусной инфекции.

Как отмечается в документе, составленном по итогам 2020 года, ответственное за международные дела подразделение Минздрава (OGA, управление по международным делам) «использовало дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки» для противодействия усилиям ряда стран, которые якобы стремятся «в ущерб безопасности США» увеличить свое влияние в данном регионе. В числе этих стран названы Россия, Куба и Венесуэла.

США не выдерживают конкуренции

Политолог Андрей Иванов отметил, что каждая страна действует в своих интересах. Только в случае с вакциной речь идет не просто о прибыли, но о здоровье и жизнях людей. Бразилия — одна из самых пострадавших от коронавируса стран. Но для американцев это просто рынок.

«Им плевать на бразильцев, но свой кошелек, как говорится, ближе к телу. Но здесь важен тот аспект, что США фактически нечем удержать Бразилию в зоне своего влияния, просто нечего предложить. Заметьте, президент Бразилии настроен проамерикански с идеологической точки зрения, но жизнь заставляет его выстраивать другие связи. Скажем, приходится выстраивать отношения с Китаем, это главный торговый партнер. Вакцину приходится покупать в России», — пояснил Андрей Иванов.

По его словам, американцы оказались неконкурентоспособны. Это очень интересный вывод. В честной конкуренции США проигрывают. Остаются только методы политического давления.

«Но если ему не поддаются, то приходится просто утереть нос и вляпаться в очередной скандал», — заключил Андрей Иванов.

Политолог Максим Жаров заметил, что пандемия коронавируса фактически стала ключевым событием 2020 года, кардинально изменившим мир. Поэтому неудивительно, что США уже в прошлом году использовали вакцинацию как геополитический инструмент для контроля ключевых стран Америки, Европы и Азии.

«И тот факт, что американский Минздрав в открытую пишет об этом в своих публичных документах, также говорит о политической подоплеке кампании по вакцинации, развернутой ведущими странами по всему миру. И вполне возможно, что именно явная политическая ангажированность ключевых поставщиков вакцины удерживает значительную часть населения ведущих стран мира от проведения вакцинации», — заключил Максим Жаров.

The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность — у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.

Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в разные стороны, вместо того, чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.