США указали на угрозу демократическим ценностям в Китае и Мьянме

Токио, 16 марта. Демократические ценности и права человека в Китае и Мьянме находятся под угрозой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Такое мнение прибывший с официальным визитом в Токио американский политик выразил перед началом переговоров с главой Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«США и Япония разделяют единые демократические ценности, приверженность правам человека и букве закона», — сказал Блинкен.

Однако в таких странах, как Китай и Мьянма, эти ценности находятся под угрозой, добавил он.

Ранее Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину в различных сферах. В частности, по его словам, Соединенные Штаты продолжат оказывать Киеву военную помощь.