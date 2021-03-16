Российские медики выявили 9393 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Москва, 16 марта. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России за прошлые сутки составило 9393. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Российские медики зарегистрировали новых заболевших в 85 регионах страны. При этом у 10,9% зараженных не наблюдалось никаких клинических проявлений болезни. Число летальных исходов от COVID-19 за минувшие сутки составило 443. Полностью вылечиться смогли еще 10 644 человека.

Накануне в стране зафиксировали 9437 новых случаев заболевания. Актуальные сведения об эпидемиологической ситуации, складывающейся в России и мире, доступны на портале стопкоронавирус.рф.