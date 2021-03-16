Жириновский разоблачил планы Киева по провокациям в Донбассе

Москва, 16 марта. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл детали плана Украины по дестабилизации ситуации в Донбассе и предупредил о катастрофических последствиях для самого Киева.

Надежды президента Украины Владимира Зеленского, как и его предшественника Петра Порошенко, на обострение ситуации в Донбассе не новы, уверен Жириновский. Однако последние пять лет их приходилось откладывать из-за проблем с США. Соответствующее заявление Жириновского было опубликовано на Youtube-канале фракции ЛДПР.

«План постоянно откладывали из-за Трампа (45-й президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.), пока к власти не вернулись демократы и Байден (46-й президент США Джо Байден. — Прим. ред.), который скорее наш противник, чем друг», — заявил Жириновский.

Киев регулярно делает агрессивные выпады в сторону Донецкой и Луганской народных республик, однако именно сейчас, по мнению главы ЛДПР, на них следует обратить пристальное внимание, потому что Украина может перейти от слов к действиям, которые могут быть расценены как подготовка к провокации.

«В чем это проявляется? Закрыли три русскоязычных канала, чтобы никто не узнал, что там в Донбассе на самом деле происходит. Идет мобилизация, пусть частичная, подвод войск. Они никогда не посмеют вторгнуться в Донецк и Луганск, но провокация с большим количеством жертв может быть», — уверен Владимир Вольфович.

В возможном открытом противостоянии гораздо больше заинтересованных сторон, помимо Зеленского. Ставки, считает политик, намного выше, а одной из целей провокаций может стать и Россия. Саботаж мирного процесса на юго-востоке Украины может иметь цель подорвать внутренние процессы в нашей стране.

«Какие могут быть возможные последствия? Убрать Зеленского. Байден недоволен им, поскольку Трамп получил от него много компромата. Вторая — оправдать военные расходы. Увеличить бюджеты и НАТО, и США. Это будет хороший повод. Они могут попытаться таким образом создать нервозную обстановку в стране, чтобы саботировать наши выборы в сентябре. То есть очень много возможностей сейчас», — подчеркивает Жириновский.

Впрочем, любые военные нападки со стороны Киева и ВСУ будут моментально и жестко пресечены. Киев может себе позволить бряцать оружием, но не нападать, потому что открытое противостояние приведет к катастрофе.

«Но я уверен, что будет моментальный, встречно-ответный, удар. Любые войска, которые попытаются напасть на Донецк, будут уничтожены в течение часа. Я бы посоветовал молодым украинцам спасать свои жизни, избегать призыва — для чиновников в Киеве вы пушечное мясо. Да и самим жителям Киева я бы предложил разменять свои квартиры и уехать в Россию. Потому что вы сами легко можете стать жертвой провокации (украинских чиновников. — Прим. ред.)», — заключил глава ЛДПР.

Федеральное агентство новостей уже приводило слова экс-депутата ГД РФ Семена Багдасарова. Эксперт считает, что украинские провокации в Донбассе неизбежны, однако выразил уверенность, что ничем хорошим это для Киева не кончится.