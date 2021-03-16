Глава Крыма призвал к созданию российских информационных платформ

Симферополь, 16 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов указал на необходимость создания отечественных информационных платформ.

По его словам, в этой сфере, как и в оборонно-промышленном комплексе, должно быть максимальное импортозамещение. Глава региона выразил уверенность, что эта задача будет решена. Также он отметил, что социальные сети, которые находятся под контролем западных корпораций, приносят для общества больше вреда, чем пользы.

«Соцсети фактически используются как оружие, как инструмент геополитики, для манипуляций сознанием людей и дезинформации, для разжигания ненависти, цензуры и борьбы с инакомыслием», — сказал Аксенов.

Ранее стало известно о частичной блокировке гостелеканала «Крым-24» в Instagram. Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием снять ограничения в соцсети.