Посол Афганистана раскритиковал переговорную площадку в Катаре

Доха, 16 марта. Афганские мирные переговоры должны проходить попеременно в разных странах, считает посол Афганистана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Джавид Ахмад. Соответствующее заявление он сделал после провала очередной встречи в Катаре.

Зашедшие в тупик переговоры проводятся в Дохе с 2020 года. Официальный Кабул обвиняет «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в росте насилия и уклонении от обязательств по деэскалации обстановки в регионе.

Ахмад считает, что талибы чувствуют себя в Катаре «очень комфортно», и поэтому локация мирных переговоров должна периодически меняться.

«Мы хотим, чтобы талибы вышли из этой зоны комфорта. <…> Катарцы могли бы использовать свой статус хозяев для того, чтобы взять на себя более активную и решительную роль в подталкивании талибов к сокращению насилия или объявлению о прекращения огня. Но они не использовали этот статус», — сообщил посол.

Мирный процесс без результата

Первый раунд межафганских переговоров в Дохе проходил с 12 по 14 сентября 2020 года. Были затронуты темы прекращения огня, будущего политического устройства страны, конституции и социального равенства. Последний пункт является наиболее острой социальной проблемой, так как женщины и этнические меньшинства подвергаются угнетению со стороны талибов.

10: Malala, 12, won Pakistan’s first Youth Peace Price & at 17 the youngest winner of the Nobel Peace Prize. 2 years earlier, however, the Taliban shot her in the head after speaking out about her robbed education. She never gave up & now runs a foundation for free girl schooling pic.twitter.com/XvOtPy2mUo — Aspire (@coopukaspire) March 12, 2021

В то же время Кабул хочет видеть Афганистан республикой, ориентированной на Запад, а «Талибан» добивается создания исламского эмирата и отторгает иностранное влияние.

Периодические перемирия неминуемо сменяются интенсивными боями. К тому же настроения талибов неоднородны: кто-то из них готов поддерживать диалог и идти на компромисс, в то время как другие, например, тяготеют к «Исламскому государству»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

В ходе сентябрьских переговоров сторонам не удалось достичь прогресса ни по одному из направлений.

Предложение США

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад 14 марта предложил создать в Кабуле совместное временное правительство, включающее в себя как талибов, так и представителей официальной власти. Этот орган должен был бы заняться решением внутренних проблем общества до выработки новой модели власти в Афганистане.

Обе стороны конфликта отвергли эту инициативу, так как переходные органы власти ранее уже создавались на территории страны не смогли продвинуться в решении насущных вопросов.

1 Организация запрещена на территории РФ.