Доха, 16 марта. Афганские мирные переговоры должны проходить попеременно в разных странах, считает посол Афганистана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Джавид Ахмад. Соответствующее заявление он сделал после провала очередной встречи в Катаре.

Зашедшие в тупик переговоры проводятся в Дохе с 2020 года. Официальный Кабул обвиняет «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в росте насилия и уклонении от обязательств по деэскалации обстановки в регионе.

Ахмад считает, что талибы чувствуют себя в Катаре «очень комфортно», и поэтому локация мирных переговоров должна периодически меняться.

Первый раунд межафганских переговоров в Дохе проходил с 12 по 14 сентября 2020 года. Были затронуты темы прекращения огня, будущего политического устройства страны, конституции и социального равенства. Последний пункт является наиболее острой социальной проблемой, так как женщины и этнические меньшинства подвергаются угнетению со стороны талибов.

10: Malala, 12, won Pakistan’s first Youth Peace Price & at 17 the youngest winner of the Nobel Peace Prize. 2 years earlier, however, the Taliban shot her in the head after speaking out about her robbed education. She never gave up & now runs a foundation for free girl schooling pic.twitter.com/XvOtPy2mUo