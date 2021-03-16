Киев запустит политическое шоу для жителей Донбасса

Киев, 16 марта. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует лично вести еженедельную передачу на телеканале «Дом».

Новое ток-шоу будет называться «Взгляд из Банковой с Юлией Мендель».

«Не устаем говорить с вами, а особенно с украинцами, оказавшихся за линией соприкосновения в Донбассе и в Крыму», — написала она на личной странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, пилотный выпуск программы состоится в понедельник. Он будет доступен для подписчиков телеканала «Дом» в видеохостинге YouTube. Он будет посвящен «дезинформации», а также социальным услугам, которыми могут воспользоваться украинские граждане по обе стороны линии соприкосновения.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского объяснила, почему у Киева нет диалога с Вашингтоном. Это связано с отсутствием сформированного состава американской администрации, отметила Мендель.