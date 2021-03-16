Ирина Дубцова публично рассказала о личной жизни

Москва, 16 марта. Популярная певица Ирина Дубцова разоткровенничалась в гостях у ведущей Аллы Довлатовой в ее шоу на «Русском радио». Она поделилась с ней переживаниями о личной жизни.

Дубцовой порой кажется, что она уже не сможет найти свое счастье. По словам исполнительницы, любовь — это редкая история для нее в последнее время. Сама Ирина говорит, что чувство влюбленности ей необходимо ощущать физически — чтобы зубы сводило и коленки тряслись.

«Вдруг я вообще утратила, как это — любить и чествовать. И дело тут даже не в весне и не во времени года», — публично сказала артистка.

В то же время исполнительница хита «О нем» указала, что сейчас ее сердце не свободно. Подробности личной жизни она раскрывать все же не стала.

Ирина Дубцова была замужем за музыкантом Романом Черницыным. В браке у супругов родился сын, но через два года их союз распался. После развода у знаменитости было несколько романов с мужчинами, но ни один из них не завершился походом в ЗАГС.