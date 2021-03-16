Умер звезда «Чужого» и «Бегущего человека» Яфет Котто

Вашингтон, 16 марта. Голливудский актер Яфет Котто скончался в возрасте 81 года. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook рассказала его жена Тесси Синахон.

Супруга покойного актера обратилась к возлюбленному с трогательной речью. Она призналась, что во многие фильмы артиста брали исключительно на роли злодеев, однако для нее и для многих других людей Котто успел стать настоящим героем. Причина смерти знаменитости пока неизвестна.

Яфет Котто известен широкой аудитории по ролям в таких культовых картинах, как «Бегущий человек», «Чужой» и «Живи и дай умереть».