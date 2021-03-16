Наталия Орейро записала песню на русском языке

Буэнос-Айрес, 16 марта. Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро написала во время пандемии коронавируса песню на русском и испанском языках. Композиция получила название «Будем танцевать».

Песня записана совместно с группой Bajofondo на пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе. В новом треке певица предлагает помечтать о новых встречах после пандемии, а пока зовет танцевать дистанционно.

«Будем танцевать» (Listo Pa’Bailar) — это позитивный, обнадеживающий взгляд (на происходящее в мире. — Прим. ФАН) через музыку и танцы», — рассказали представители Орейро в разговоре с ТАСС.

Видео на композицию уже появилось на платформе YouTube. Клип за несколько дней посмотрели свыше 48 тысяч пользователей, пишет «Мир24».

Звезда сериала «Дикий ангел» неоднократно говорила о своей привязанности к России. Орейро учит русский язык и летом прошлого года сообщила, что подала документы на получение российского гражданства.