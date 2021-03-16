Малыш провалился под лед реки и скончался в Коми

Сыктывкар, 16 марта. Мальчик из деревни Верхний Воч Усть-Куломского района провалился под лед на речке и утонул, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Сообщение о происшествии в аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» от полиции поступило поздно вечером. Прибывшие на место спасатели не смогли помочь родителям — двухлетнего ребенка унесло подводным течением. По словам взрослых, на реку Воч они приехали с двумя детьми за водой.

«Они поехали на снегоходе. Увидели, что ребенок провалился в полынью, отец пытался его спасти, но не получилось», — прокомментировали в МВД.

В настоящее время на месте работают спасатели и водолазы. Сообщается, что тело несовершеннолетнего еще не найдено.

Ранее телеканал «360» сообщал, что двое детей из Саратовской области провалились под лед и утонули.