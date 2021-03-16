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Экономика

Минсельхоз назвал условие для прекращения регулирования рынка зерна

Минсельхоз назвал условие для прекращения регулирования рынка зерна

Москва, 16 марта. Регулирование экспорта зерна из России будет остановлено, как только ситуация на рынке стабилизируется, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, министерство готово рассмотреть другие подходы к регулированию рынка зерна. В том числе с исключением какого-либо вмешательства.

«Но пока мы вынуждены заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь наш объем зерна. Это крайне важно», — заявил Патрушев в ходе заседания думского комитета по природным ресурсам.

Минсельхоз был вынужден ограничить экспорт, чтобы скорректировать цены на внутреннем рынке, объяснил министр. По его словам, стоимость зерна в России начала расти вслед за ценами на мировом рынке.

С 15 февраля в России действует квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн. Экспорт пшеницы облагается пошлиной в размере 50 евро за тонну, кукурузы — 25 евро, а ячменя — 15 евро. Эти меры будут действовать до 1 июня 2021 года.

Министерство сельского хозяйства РФ ранее назвало сроки восстановления производства мяса птицы и яиц. Ведомство считает, что это будет способствовать стабилизации цен на продовольственном рынке.

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