Пожарные из Подольска спасли кошку и собаку из горящей квартиры. ФАН-ТВ

История, рассказывающая о настоящем героизме и отваге, произошла в Подольске. Серьезный пожар охватил одну из квартир на проспекте Юных Ленинцев. ЧП произошло в первой половине дня, на место незамедлительно выехали сотрудники трех пожарно-спасательных частей.

Горящую квартиру на первом этаже заволокло дымом, справиться с пламенем пожарным удалось буквально за час. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако во время осмотра квартиры сотрудники МЧС обнаружили кошку и собаку. Домашние питомцы были без сознания и находились на грани жизни и смерти.

Сотрудники седьмой и 123-й пожарно-спасательных частей перенесли четвероногих на улицу и использовали кислородную маску, чтобы привести в сознание обессиленных животных. На видео даже удалось запечатлеть, как собака начинает подавать признаки жизни.