«Речь идет не о пьянке»: мэр Саранска предложил провести пивной фестиваль

Саранск, 16 марта. Власти столицы Мордовии заявили о желании провести пивной фестиваль. Рассмотреть этот вопрос с юридической точки зрения мэр Петр Тултаев поручил профильному подразделению администрации во время оперативного совещания.

Такой «праздник пенистого» в Саранске собирались провести как во время Чемпионата мира по футболу—2018, так и после него. Но по определенным причинам идея не воплотилась в жизнь. Вернуться к этому вопросу предложил мэр города.

«Речь идет не о пьянке, а о дегустации пива. Проработайте этот вопрос с юридической стороны — возможно ли проведение такого фестиваля у нас в Саранске. Производители у нас есть. Площадки рассмотрите разные», — сказал Петр Тултаев.

Как пояснили ФАН в администрации города, сроки проведения мероприятия зависят не только от самих предложений, но и противоэпидемических ограничений. Если все сложится наилучшим образом, пивной фестиваль пройдет уже в этом году.

Ранее ФАН писал об ограничениях на Масленицу. Жителям Саранска не разрешили забираться на масленичный столб.