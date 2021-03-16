Рассмотрение жалобы блогера Навального на СК перенесли на 22 марта

Москва, 16 марта. Заседание по рассмотрению жалобы юристов ФБК (признан иноагентом в РФ) на следователей должно было состояться 16 марта, но суд решил перенести слушание на следующую неделю.

Новой датой проведения заседания по жалобе соратников осужденного блогера Алексея Навального объявили 22 марта. Суд перенесли после того, как основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) отказался участвовать в процессе по видеосвязи. На заседании должны были рассмотреть жалобу юристов фонда на отказ следователей возбудить уголовное дело после госпитализации блогера.

Сейчас Навальный находится во владимирской колонии, сообщал ФАН. Он попал туда после того, как московский суд заменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Соответствующее решение было принято на основании того, что блогер неоднократно нарушал условия отбывания наказания.