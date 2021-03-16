Заседание по делу Любови Соболь перенесли на 23 марта

Москва, 16 марта. Процесс над юристом так называемого ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовью Соболь перенесли.

Суд по незаконному проникновению в жилище возобновится 23 марта. Об этом сообщил адвокат Соболь РИА Новости.

Ранее руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко рассказал, какую тактику может избрать Соболь на суде. По его словам, юрист ФБК может искажать действительность и рассказывать, будто бы ей добровольно предоставили доступ в помещение.

Заседание переносится уже не в первый раз. Аналогичная ситуация произошла 10 марта. Тогда было принято решение провести заседание в другой день из-за технической ошибки в постановлении о назначении слушания.