Глава Крыма рассказал о главных качествах чиновника

Симферополь, 16 марта. Министр или глава администрации в Крыму должны демонстрировать честность и результативность, считает руководитель региона Сергей Аксенов.

Чиновник должен уметь сам разбираться в вопросе, отметил Аксенов. Министр и глава администрации вполне способны понять положение дел на конкретном участке, уверен глава Крыма. Он дал комментарий РИА Новости.

«Я коллегам говорю: хочешь сделать хорошо — делай сам​​​. Задач у отдельных министерств и ведомств не так много, чтобы министр не мог вникнуть в положение дел на конкретном участке, это же касается глав администраций», — отметил Сергей Аксенов.

Ранее глава региона решил оставить на посту министра культуры республики Арину Новосельскую, передает «Национальная служба новостей». Чиновница употребила нецензурную лексику во время совещания, после она извинилась за свой поступок.