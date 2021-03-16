Пьяный охранник получил смертельное обморожение в лесу под Петербургом

Санкт-Петербург, 16 марта. Обмороженного мужчину обнаружили еле дышащим в снегу. Врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, 60-летний охранник был пьян.

Во Всеволжском районе прохожий обнаружил замерзающего человека и вызвал реанимацию. Приехавшие на место медики забрали мужчину в больницу, но спасти его не удалось. Он умер по дороге в лечебницу.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, на теле погибшего не было признаков насильственной смерти. При этом гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стражи порядка установили, что мужчина работал охранником четвертого разряда.

По факту инцидента проводится полицейская проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, труп направили в морг.

Семья с тремя детьми погибла в затонувшем автомобиле, сообщало издание Deita. По факту несчастного случая прокуратура Приморского края проводит проверку.