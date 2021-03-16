Десяткам СНТ в Ленобласти грозит снос из-за планов по расширению железной дороги. ФАН-ТВ

В феврале в СМИ появился материал, громкий заголовок которого не на шутку напугал жителей Пениковского сельского поселения Ломоносовского района. В нем говорилось о реконструкции старой дороги и возможном сносе сотни домов.

Речь идет о трассе юго-западного железнодорожного транспортного обхода Санкт-Петербурга, которую, по заверениям прессы, планируют построить в ближайшие годы. Она затронет территории нескольких СНТ, двух деревень, коттеджного поселка и будет обслуживать порты Балтийского моря.

Сотни местных жителей бьют тревогу и пытаются разобраться в ситуации со строительством ж/д-путей.

Одни местные жители останутся без крова, дома будут снесены, а другие просто-напросто не смогут спокойно жить под вечный стук колес — к такому выводу пришли встревоженные граждане.

«Так случилось в моей жизни, что я вынуждена была продать квартиру. Я живу в социальном жилье. Все, что есть у меня, это только земля. Это где я могу расслабиться, где я могу и кормиться, как говорится. Если у меня это отберут, то заживо меня похоронят. Если они готовы на это идти», — посетовала ветеран Великой Отечественной войны Лидия Покровская.

Многие живут на этой территории семьями десятки лет, некоторые брали ипотеку и рассрочку на строительство жилья, однако теперь местные жители рискуют остаться на улице.

«Здесь будет нарушена экология. Здесь будет, поскольку это прохождение составов, много плохих выбросов. Кроме того, будет подвижность грунтов. Будет уничтожена полностью экологическая зона этого места, где люди отдыхают, где отдыхают семьями», — рассказала председатель правления СНТ «Дружный труд» Ольга Смирнова.

Местные жители не выступают за полную отмену реализации проекта, их цель — сделать все возможное, чтобы строительство железной дороги перенесли на нижнюю трассировку, которая не затронет территории СНТ.

«Здесь попадает меньше массива, даже туда дальше, потому что здесь все уже, инфраструктура. Здесь все-таки есть расстояние, чтобы провести второе полотно», — объяснила председатель СНТ «Гидроприбор» Марина Логинова.

Местным жителям сообщили, что будут поставлены заграждения в виде экранов, а также появятся развязки с виадуками, но они переживают не только о собственном спокойствии, детей за стену не спрячешь. Человеческие судьбы и земля — несоизмеримые друг другу понятия.

«Разговор идет о пяти миллиардах, а если проложить дорогу через Лебяжье и территорию Министерства обороны в сторону лесного фонда, тогда говорят о восьми миллиардах. Я, конечно, понимаю, что для государства это может быть накладно, но в то же время нужно учитывать мнения жителей и как-то соизмерять интересы», — отметил депутат Пениковского сельского поселения Сергей Башкиров.

В администрации поселения успокаивают: проект еще не согласован, а план строительства дороги не утвержден. Сейчас рассматриваются четыре варианта. Последний — самый оптимальный. Он предполагает проведение дороги через поселок Большая Ижора, но не касаясь жилых массивов.

«От правительства недавно получили ответ, что нет еще этой железной дороги. Только поданы документы, что еще не рассматривалось, что слушания еще не проводились. Это только проект. Да, проект разрабатывается. Губернатор также, насколько я знаю, просит все-таки проектную организацию рассмотреть именно четвертый вариант», — указал глава администрации Пениковского сельского поселения Владимир Бородийчук.

Алексей Кондрашов, глава администрации Ломоносовского района Ленобласти, добавил, что сейчас есть предпроектные проработки, а на согласование были предоставлены варианты прохождения предполагаемой трассы. В прошлом году администрация района согласовала ее прохождение по варианту, который затрагивает интересы достаточно большого количества садоводов. Однако общественный резонанс сделал свое дело.

«Я обратился в проектную организацию с просьбой все-таки вернуться к варианту прохождения трассы по земле Министерства обороны, как, на мой взгляд, самому щадящему варианту с точки зрения социального напряжения и лишению имущественных прав граждан», — сообщил Кондрашов.

Проектирование дороги займет порядка двух-трех лет, строительство — около пяти лет. Предварительный подсчет показывается, что стоимость строительства составит от четырех до восьми миллиардов рублей. В случае неблагоприятного развития сценария, под снос могут пойти от 100 до 300 домов.