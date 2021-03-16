Норвежский политик считает, что Запад будет вынужден признать Крым

Симферополь, 16 марта. Крым имел полное право вернуться в состав России. Так считает норвежский политик, руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер.

Об этом политик рассказал в беседе с журналистами. Он уверен, что референдум 2014 года был законным, и народ Крыма принимал самостоятельное решение без внешнего давления.

«Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России», — сказал Вебер.

Собеседник считает, что другие страны будут вынуждены признать Крым российским. По мнению Вебера, Запад устанет от своей лжи о том, что в Крыму якобы притесняют малые национальности и признает полуостров как территорию России.

Ранее многодетные матери Крыма рассказали, как изменилась их жизнь после воссоединения полуострова с Россией.